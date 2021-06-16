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Мостовой — о победе сборной России: «Не верю, что Дания с нами что-то наберет»

19:00
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итог матча национальной команды с Финляндией на Евро-2020 (1:0). Во второй игре на турнире россияне одержали первую победу, проиграв на старте Бельгии (0:3).

«Я изначально думал, что мы победим со счетом 1:0 или 2:0, — сказал Мостовой «СЭ». — Если бы не индивидуальные действия Миранчука, то неизвестно что бы было. У финнов после этой игры будет много вопросов. У нас же все идет по тому графику, который обсуждали. Проиграем Бельгии, обыграем Финляндию и будем бороться с датчанами за выход из группы. Но вмешались финны, которые не по своей воле отняли три очка у Дании. Теперь датчане кусают локти. Я не верю, что они с Бельгией и с нами что-то наберут. Много травм? Такое бывает. Возможно, что просто совпадения. Мы вообще последние два года живем в странном мире».

Мостовой также заявил, что не удивится, если сборная России добьется серьезного результата на чемпионате.

«Я все время не понимал, почему нельзя было вместе выпустить Головина и Миранчука. Сегодня эти парни вышли, и Алексей забил шикарный гол, принес важные 3 очка. Есть качества у Миранчука, которые он стабильно показывает. Перед началом Евро-2020, я говорил, что этот турнир будет странным. Странные вещи в мире, новая формула турнира. Мы ждали сюрпризов, и они есть. Может ли наша сборная чего-то добиться? В этом турнире возможно все. Я ничему уже не удивлюсь. Пока все, что говорю — сбывается», — добавил Мостовой.

Сборная России набрала три очка и сравнялась с финнами. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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