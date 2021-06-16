Черчесов рассказал о плане на матч Евро-2020 с Финляндией
19:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каким был план команды на матч Евро-2020 с Финляндией (1:0).
— Не обидно, что не улучшили разницу мячей? Какой был план на игру?
— План на игру легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, задействовать фланги. Это работало. Моменты были и у нас, и у соперника. Запланировать голы невозможно. Игра держала всех в напряжении. Мы выиграли, мы остаемся в игре. Ждем результата завтрашней игры соперников, готовимся к следующему матчу.
Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.
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vs
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Офсайд
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