Черчесов рассказал о плане на матч Евро-2020 с Финляндией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каким был план команды на матч Евро-2020 с Финляндией (1:0).

— Не обидно, что не улучшили разницу мячей? Какой был план на игру?

— План на игру легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, задействовать фланги. Это работало. Моменты были и у нас, и у соперника. Запланировать голы невозможно. Игра держала всех в напряжении. Мы выиграли, мы остаемся в игре. Ждем результата завтрашней игры соперников, готовимся к следующему матчу.

Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.