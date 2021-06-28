Модрич: «Продемонстрировали хорошую игру и характер»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич одвел итоги матча с Испанией (3:5) в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы повели в счете после случайного гола. После этого они играли лучше — по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет. Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Второго июля в Санкт-Петербурге сборная Испании в четвертьфинале Евро-2020 встретится с победителем пары Франция — Швейцария.