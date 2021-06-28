Бывший игрок «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал поражение сборной Хорватии в матче 1/8 финала Евро-2020 от Испании (3:5).

«Нам не повезло, хотя матч был очень грамотный, — сказал Дуймович «СЭ». — Испания — это очень хорошая команда, но ведь у нас тоже были моменты. Никто не верил, что мы можем отыграть два мяча. Печально, что сегодня Перишич был сам не свой, хотя он один из ключевых игроков. Очень жалко, что в начале дополнительного времени Крамарич не реализовал свой момент. 4:3 и игра идет по-другому. В концовке просто не было сил. Несколько раз наверстывать счет — очень тяжело энергетически и физически. Так было всю игру. Мы никогда не опускаем руки, так просто сложилось. Мы постоянно сравнивали счет, что привело к небольшой потере концентрации».

Дуймович также отметил, что сборная Хорватии провела достойный турнир.

«Понятно, что мы не прошли дальше, но это не так плохо. Мы достойно провели весь турнир. Думаю, можно было давать больше шансов молодым. У нас было 3 года, чтобы подготовиться, но мы меняли состав по ходу турнира. В группе все было не так плохо, но попали на сильных испанцев. Такое случается», — добавил хорват.

Матч Хорватии и Испании стал самым результативным на текущем турнире.

В четвертьфинале сборная Испании сыграет с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее во вторник.