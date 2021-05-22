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Макаров пообещал забивать красивые голы на чемпионате Европы

13:36
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Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров прокомментировал свой гол в ворота «Зенита» в матче Тинькофф чемпионата России, который был признан одним из самых красивых в этом сезоне.

«Гол в ворота «Зенита» был признан одним из самых красивых? Это большое достижение для меня и для команды. Спасибо всем болельщикам, я им очень благодарен. Когда ждать таких голов? Сейчас, на чемпионате Европы», — сказал Макаров.

«Волнение? Его нет. Я просто после тренировки. Будет так, как будет. Если я нужен команде, то я нахожусь здесь. Для меня большая честь, что я попал в основную сборную. Я не слежу за XG. Я просто нахожусь здесь и не обращаю внимание на что-то. Все себя оценивают высоко. Если себя не любить, то кто будет это делать?», — отметил футболист.

В минувшем сезоне РПЛ Макаров провел 28 матчей за «Рубин», в которых забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

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