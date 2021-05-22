Шунин: «Никакого облегчения после невызова Гильерме я не почувствовал»

Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал свое положение в национальной команде перед Евро-2020.

«Разговора с Черчесовым о первом номере не было. В последних играх сборной играл я. Готов к ответственности. У нас отличный вратарский коллектив. Хорошие отношения между вратарями необходимы, потому что тренируемся вместе и готовим друг друга. Все приезжают с разных команд, но мы поддерживаем друг друга и хорошо общаемся. Это важно. Никакого облегчения после невызова Гильерме я не почувствовал. Тренерскому штабу виднее», — сказал Шунин.

22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)