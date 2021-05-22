Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Шунин: «Никакого облегчения после невызова Гильерме я не почувствовал»

13:33
Теги:

Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал свое положение в национальной команде перед Евро-2020.

«Разговора с Черчесовым о первом номере не было. В последних играх сборной играл я. Готов к ответственности. У нас отличный вратарский коллектив. Хорошие отношения между вратарями необходимы, потому что тренируемся вместе и готовим друг друга. Все приезжают с разных команд, но мы поддерживаем друг друга и хорошо общаемся. Это важно. Никакого облегчения после невызова Гильерме я не почувствовал. Тренерскому штабу виднее», — сказал Шунин.

22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23125
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Романов разгромил Кудряшова
Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: прямая трансляция и результаты боев
Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
Один из ведущих легионеров КХЛ бросил играть в плей-офф. По ходу решающей серии он договорился с другим клубом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры