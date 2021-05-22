Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Шунин: «У сборной России очень серьезная группа на Евро, будет непросто»

13:41
Теги:

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился мнением о соперниках команды на чемпионате Европы-2020.

«У нас очень серьезная группа на Евро, будет непросто. Нужно хорошо готовиться от матча к матчу. Сейчас нас ждут товарищеские встречи, настраиваемся на них, а после уже вся подготовка будет направлена на соперников по матчам Евро. Я не думал даже о каком-то напряжении из-за того, что у наших соперников будут Шмейхель и Куртуа. Моя задача сейчас — хорошо подготовиться на сборах», — сказал Шунин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Романов разгромил Кудряшова
Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: прямая трансляция и результаты боев
Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
Один из ведущих легионеров КХЛ бросил играть в плей-офф. По ходу решающей серии он договорился с другим клубом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры