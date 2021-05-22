Шунин: «У сборной России очень серьезная группа на Евро, будет непросто»

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился мнением о соперниках команды на чемпионате Европы-2020.

«У нас очень серьезная группа на Евро, будет непросто. Нужно хорошо готовиться от матча к матчу. Сейчас нас ждут товарищеские встречи, настраиваемся на них, а после уже вся подготовка будет направлена на соперников по матчам Евро. Я не думал даже о каком-то напряжении из-за того, что у наших соперников будут Шмейхель и Куртуа. Моя задача сейчас — хорошо подготовиться на сборах», — сказал Шунин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)