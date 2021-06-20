Сегодня, 20 июня, сборная Италии сыграет против Уэльса в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19:00.

Италия одержала две победы в групповом турнире чемпионата Европы и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Команда Уэльса сыграл вничью со Швейцарией и победила Турцию, набрав 4 очка.

За матчем Италия — Уэльс можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».