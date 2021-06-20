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Главный тренер Швейцарии рассказал о важности матча с Турцией на Евро

17:41
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался о матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Турции.

«Главное — быть здесь. Нам нужно улучшить то, что мы можем, и главное — победить. С тремя очками у нас будут реальные шансы пройти дальше. Мы играем перед 30 тысячами турецких болельщиков, но постараемся обернуть это себе на пользу. Это очень важный, решающий матч. Второго или третьего шанса не будет», — цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

Швейцарцы с одним очком занимают третье место в группе A. У турок ноль очков и последняя позиция.

Матч Швейцария — Турция состоится 20 июня в Баку (Азербайджан). Начало — в 19:00 по московскому времени.

Швейцария — Турция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024467--switzerland-vs-turkey/prematch/preview/

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