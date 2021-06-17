Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове и прокомментировал неожиданное появление вратаря Матвея Сафонова и защитника Игоря Дивеева в стартовом составе команды в игре с финнами.

— Выход Сафонова в матче с Финляндией — сюрприз?

— Нет. Шаг напрашивался. Из вратарей, которые нынче в обойме, Матвей по таланту — номер один. Накануне я разговаривал с Германом Ткаченко. Обсуждали оптимальный состав сборной, каждый набросал свой вариант. И у меня, и у Германа в воротах значился Сафонов. Причем сошлись во мнении, что Матвея надо было ставить еще с Бельгией.

— Почему?

— Скорее всего, мы бы в любом случае проиграли. Но Матвей набил бы шишек и ко второму матчу чувствовал бы себя поувереннее. А так было видно — парень чуть-чуть нервничает. Еще хорошо, что судья из-за офсайда отменил финский гол. Сафонов в том эпизоде не виноват. Но когда пропускаешь уже на третьей минуте, это кого угодно выбьет из колеи.

— Смена вратаря в разгар турнира — признание тренерского штаба, что с основным голкипером не угадали?

— Черчесов из категории людей, которые не умеют признавать свои ошибки. Как отсутствует в его лексиконе словосочетание «товарищеский матч», так и нет фраз: «Я не прав. Это мой просчет». Он никогда такого не скажет. Честно, в данной ситуации мне абсолютно по фигу, что думает Черчесов, как все преподнесет. Главное — сделан правильный выбор.

— Черчесов — тренер-консерватор. Не любит рисковать. И вдруг на решающий матч выпускает Сафонова с Дивеевым, которые еще неделю назад как основные игроки не рассматривались.

— Думаю, было определенное давление... Изначально-то он сомневался и в Сафонове, и в Дивееве, и в Миранчуке. Да Черчесов в принципе неуверенный в себе человек!

— Неужели?

— Ну конечно! Отсюда показная самоуверенность. Как пример — если кто-то вас постоянно задирает, он более беззащитен, чем тот, кто ведет себя спокойно. А возвращаясь к переменам в составе... Повторяю, мне все равно, как и что этому предшествовало. Гораздо важнее, что Черчесов поступил верно.

— Перед матчем с Финляндией вы обронили в интервью: «Черчесов — не тот тренер, который нужен сборной России». Объясните — почему?

— У нас хорошие игроки. Если сравнивать с бронзовым составом-2008, разница только в Аршавине. Остальные по уровню сопоставимы. Но в том успехе громадная заслуга Хиддинка. Он не научил футболистов бить по воротам, новым финтам, прикрывать мяч корпусом. Они это и так умели. Гус дал им раскрепощенность, уверенность в себе. Баланс между ответственностью, концентрацией и импровизацией, расслабленностью. Это такая западная ментальность. А психология Черчесова — как бы чего не вышло. Даже с финнами боимся пропустить!

— Ну и какой тренер нам нужен?

— Свободный — во всех смыслах. Чтобы смело брал ответственность на себя. И не работал с оглядкой — а что скажут сверху?

— Кто подошел бы на эту роль?

— Из российских тренеров — никто. А из иностранцев — Клопп.

Полностью интервью Ростислава Хаита — здесь