Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» — о победе над финнами, Черчесове, Дзюбе и Головине.

Состав

— Какие эмоции преобладают после такой победы — радость от результата или досада, что смотрелись натужно?

— Конечно, радости намного больше! Она была бы еще сильнее, если бы Жемалетдинов и Кузяев реализовали свои моменты. Хотя бы один из них. Выиграла бы сборная России 2:0 — и сохраняла бы отличные шансы на выход в плей-офф. А теперь разница мячей не в нашу пользу. Если предположить, что Бельгия наберет девять очков, а мы в Копенгагене уступим 0:2 — согласитесь, и то и другое вполне реально, — откатимся на четвертое место в группе. Ну а по поводу качества игры все было ясно уже в первом туре.

— Что именно?

— Я понимал, что команда резко не преобразится. Не полетит вперед, не будет плести кружева, феерить. В победе над Финляндией уверенности не было никакой. Но сейчас стартовый состав оказался точнее и сбалансированнее. Начиная с вратаря и заканчивая группой атаки, где появился Миранчук. С Данией к нему и Головину я бы еще Жемалетдинова добавил.

— Вместо кого?

— Передвинул бы Баринова в опорную зону на позицию Оздоева и выпустил бы двух центральных защитников. Да, схема с тремя центральными привычнее, в ней Джикия чувствует себя наиболее комфортно. Но...

— Что?

— Вот вышли мы с такой схемой против Финляндии — разве оборона стала прочнее? Нет! Соперник все равно создал нам кучу проблем. Слава богу, не пропустили — уровень индивидуального мастерства у финнов ниже, чем у бельгийцев. Напрашивается вывод — если уж с тремя центральными защитниками не выглядим образцом надежности, значит, нужно искать счастья у чужих ворот. С Миранчуком, Головиным и Дзюбой это делать легче. Добавится к ним скоростной и резкий Жемалетдинов, который с финнами здорово вошел в игру, — шансов будет еще больше. Но есть и другой вариант.

— Это какой же?

— Сыграть без ярко выраженного центрфорварда. Использовать вместо Дзюбы того же Рифата либо Ионова. Оба великолепно готовы физически, могут и убежать от защитников, и прессинговать. Мы же понимаем, что в Копенгагене ставка будет не на позиционное нападение, а на контратаки. Для которых Дзюба сегодня малопригоден. Мне вообще не нравится его состояние.

— Функциональное?

— Психологическое. Характерный эпизод — с бельгийцами Головин здорово навесил на Дзюбу, тот в трех метрах от ворот выиграл верховую борьбу и спокойно мог подрезать мяч в ближний угол. То, что Артем умеет — и исполняет всегда. А тут зачем-то решил сбросить партнеру, момент был упущен. Это говорит о том, что Дзюба в себе не уверен.

— По сравнению с ЧМ-2018 он и физически подсел.

— Да, сейчас уже не так хорош, как три года назад. Впрочем, дело не только в возрасте. Еще и в мотивации. Тогда у парня была цель не просто сыграть на чемпионате мира, но и доказать всем, что в России он круче любого форварда и что напрасно в него не верили. Здесь Дзюбе тоже нужен какой-то дополнительный импульс. Если бы Черчесов хотя бы разок усадил его в запас, а потом выпустил на замену — вот тогда бы Артем рвал и метал.

— В Копенгагене такой сценарий возможен?

— Вряд ли.

— Теперь об Оздоеве. Почему не он, а Баринов?

— Магомед, как мне кажется, не в оптимальной форме. Ну а больше никаких изменений в составе не жду.

Трусость

— В среду лучшим игроком матча признали Миранчука. Кого бы назвали вы?

— Выбор в пользу Алексея предопределил победный гол, и это справедливо. А я бы еще отметил Дивеева. Да, иногда он ошибался в передачах, проигрывал позицию. Но потом успевал все исправить, выбивал мяч в подкатах. В трех случаях реально спас. Полагаю, Дивеев и Джикия — основная пара наших центральных защитников на ближайшие годы.

— Как вам Головин?

— По стилю игры он не Месси. И не Криштиану Роналду. Оба сами могут сделать гол. А Головин по типажу напоминает Иньесту, который не так уж много забивал. Резкий, мобильный, ведет игру в середине поля, активно двигает мяч вперед, раздает обостряющие передачи. У Миранчука иные козыри. Это игрок на исполнение. Странно, что кто-то считал, будто на поле они несовместимы.

— За границей оба прибавили?

— Головин — сто процентов! По Миранчуку пока сложно сказать. Хочется верить, в следующем сезоне ему в «Аталанте» будут больше доверять.

— Что вам не нравится в игре нашей сборной?

— Многое. В первую очередь — трусость. То, что свойственно российским тренерам в международных матчах. И в клубах, и в сборной. Правильно когда-то сказал Аршавин: «Все российские тренеры очень трусливы».

— Черчесов не исключение?

— Разумеется. К сожалению. Сегодня среди отечественных тренеров вообще нет человека, который бы опроверг мысль Аршавина. Все перестраховываются, действуют по принципу «как бы чего не вышло». Это плоды советского воспитания. Надеюсь, со временем у нас появятся специалисты, которые будут иначе выстраивать игру, без чрезмерной робости перед соперником. Но пока их не вижу. Вот и с Бельгией играли так, что казалось: получить мяч для наших футболистов — самая большая трагедия в жизни. От него старались избавиться как можно быстрее. В глазах читалось: «Не дай бог сейчас пас дадут! Что же мне тогда делать?!»

— Разве с финнами было то же самое?

— Не настолько. Но здесь и уровень сопротивления совершенно другой.

Сафонов

— Выход Сафонова в матче с Финляндией — сюрприз?

— Нет. Шаг напрашивался. Из вратарей, которые нынче в обойме, Матвей по таланту — номер один. Накануне я разговаривал с Германом Ткаченко. Обсуждали оптимальный состав сборной, каждый набросал свой вариант. И у меня, и у Германа в воротах значился Сафонов. Причем сошлись во мнении, что Матвея надо было ставить еще с Бельгией.

— Почему?

— Скорее всего, мы бы в любом случае проиграли. Но Матвей набил бы шишек и ко второму матчу чувствовал бы себя поувереннее. А так было видно — парень чуть-чуть нервничает. Еще хорошо, что судья из-за офсайда отменил финский гол. Сафонов в том эпизоде не виноват. Но когда пропускаешь уже на третьей минуте, это кого угодно выбьет из колеи.

— Смена вратаря в разгар турнира — признание тренерского штаба, что с основным голкипером не угадали?

— Черчесов из категории людей, которые не умеют признавать свои ошибки. Как отсутствует в его лексиконе словосочетание «товарищеский матч», так нет и фразы «я не прав, это мой просчет». Он никогда такого не скажет. Честно, в данной ситуации мне абсолютно по фигу, что думает Черчесов, как все преподнесет. Главное — сделан правильный выбор.

— Черчесов — тренер-консерватор. Не любит рисковать. И вдруг на решающий матч выпускает Сафонова с Дивеевым, которые еще неделю назад как основные игроки не рассматривались.

— Думаю, было определенное давление... Изначально-то он сомневался и в Сафонове, и в Дивееве, и в Миранчуке. Да Черчесов в принципе неуверенный в себе человек!

— Неужели?

— Ну конечно! Отсюда показная самоуверенность. Как пример — если кто-то вас постоянно задирает, он более беззащитен, чем тот, кто ведет себя спокойно. А возвращаясь к переменам в составе... Повторяю, мне все равно, как и что этому предшествовало. Гораздо важнее, что Черчесов поступил верно.

— Перед матчем с Финляндией вы обронили в интервью: «Черчесов — не тот тренер, который нужен сборной России». Объясните почему?

— У нас хорошие игроки. Если сравнивать с бронзовым составом-2008, разница только в Аршавине. Остальные по уровню сопоставимы. Но в том успехе громадная заслуга Хиддинка. Он не научил футболистов бить по воротам, новым финтам, прикрывать мяч корпусом. Они это и так умели. Гус дал им раскрепощенность, уверенность в себе. Баланс между ответственностью, концентрацией и импровизацией, расслабленностью. Это такая западная ментальность. А психология Черчесова — как бы чего не вышло. Даже с финнами боимся пропустить!

— Ну и какой тренер нам нужен?

— Свободный — во всех смыслах. Чтобы смело брал ответственность на себя. И не работал с оглядкой — а что скажут сверху?

— Кто подошел бы на эту роль?

— Из российских тренеров — никто. А из иностранцев — Клопп.

— Кстати, из тренеров — участников Евро Черчесов по зарплате — в топ-пять.

— Вот это как раз меня не смущает. Он же деньги не украл, а заработал честным трудом. Ну и молодец. Дал результат на чемпионате мира, потом заключил с федерацией хороший контракт. Что касается суммы, то адекватная она или нет, другой вопрос. И уж точно не к Черчесову.

Украина

— Хоть один матч Евро живьем увидите?

— Нет. В разгаре съемки, вырваться на стадион нереально. Это в прошлом году собирались в Питере посетить матчи, в Копенгагене... Но турнир перенесли, и все планы рухнули. Ничего страшного, довольствуемся телетрансляциями. От них тоже получаем удовольствие.

— Лучший матч на Евро из тех, что удалось посмотреть?

— Голландия — Украина. А лучшее действие на поле лидера команды — гол Андрея Ярмоленко. Сразу стало понятно, что в сборной именно он ключевая фигура, а не Зинченко или Малиновский. При счете 0:2 взял игру на себя, придумал гол из ничего, позволил парням воспрянуть духом. Жаль, не удержали ничью.

— Некоторые считают, что украинская сборная по составу сильнее российской. Согласны?

— Только если брать с главным тренером, Андреем Шевченко. А футболисты — одного уровня. Топ-исполнителей нет ни у нас, ни у них.

— А Зинченко и Малиновский?

— Классные игроки. Но не топ. Разве можно их сравнить, например, с Погба и Гризманном?

— Как полагаете, выйдет Украина в плей-офф?

— Думаю, да. По крайней мере в группе С по качеству игры эта команда точно из первой двойки. Наряду с Голландией.

— Кто еще впечатлил?

— Франция, Германия и Португалия. Уверен, кто-то из них и завоюет трофей.

— Немцы-то чем хороши?

— Да они в первом туре играли блестяще! Спокойно бы взяли три очка, если бы в соперниках не была могучая Франция.

— Восторгов Слуцкого по поводу яркого старта сборной Италии, судя по всему, не разделяете?

— Совершенно верно. У меня нет ощущения, что Италия — это всерьез и надолго. Команда, с моей точки зрения, сильно зависит от настроения. Если выигрывают — оно хорошее, все получается. Интересно понаблюдать за ними, когда пропустят первыми.

— А Бельгия чем не мила?

— На мой взгляд, пока она не в форме. Да и пройден уже у сборной пик, был он на чемпионате мира-2018. Вдобавок потеряли важнейших игроков — Де Брейне и Витселя. С ними, конечно, будет другой футбол (разговор состоялся до матча Дания — Бельгия. — Прим. «СЭ»). И все-таки мои фавориты — Франция, Германия и Португалия. На данный момент по уровню игры они превосходят остальных.