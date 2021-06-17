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Хаит — о сборной России: «Что не нравится в нашей игре? Трусость»

15:30
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит отметил в интервью «СЭ» главный недостаток российской команды.

— Что вам не нравится в игре нашей сборной?

— Многое. В первую очередь, трусость. То, что свойственно российским тренерам в международных матчах. И в клубах, и в сборной. Правильно когда-то сказал Аршавин: «Все российские тренеры очень трусливы».

— Черчесов — не исключение?

— Разумеется. К сожалению. Сегодня среди отечественных тренеров вообще нет человека, который бы опроверг мысль Аршавина. Все перестраховываются, действуют по принципу — как бы чего не вышло. Это плоды советского воспитания. Надеюсь, со временем у нас появятся специалисты, которые будут иначе выстраивать игру, без чрезмерной робости перед соперником. Но пока их не вижу. Вот и с Бельгией играли так, что казалось: получить мяч для наших футболистов — самая большая трагедия в жизни. От него старались избавиться как можно быстрее. В глазах читалось: «Не дай бог сейчас пас дадут! Что же мне тогда делать?!»

— Разве с финнами было то же самое?

— Не настолько. Но здесь и уровень сопротивления совершенно другой.

Полностью интервью Ростислава Хаита — здесь

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