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Головин: «С Бельгией нужен хороший прессинг, а не «автобус»

11:05
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы.

— Группа на Евро гораздо сложнее, чем на чемпионате мира. Понимаешь, за счет чего повторить успех?

— За счет командной игры. За счет подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше чем на сто процентов, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь.

— «Автобус» нужен?

— Нет, нужен хороший прессинг. «Автобус» — это просто встать и ждать 0:0. Так никто не будет играть. Мы хотим доставить им проблемы. Мы должны быть физически сильнее, чем другие. Будет тяжело. Это касается и Дании, и Финляндии.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Данией (16 июня) и Финляндией (21 июня).

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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