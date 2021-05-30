Головин: «Сказал Дзюбе, что он король «Тамбова»
11:00
Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью рассказал о том, как его встретил капитан команды Артем Дзюба.
— В первый день Дзюба тебя встретил словами: «Монегаск! Ну что, додики? С «Лансом» 0:0 сыграли». Ты ему что-то ответил?
— Да. Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артем дает разряд.
(Севастиан Терлецкий)
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