Головин сравнил тренера «Монако» с Черчесовым

Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью рассказал о тренере «Монако» Нико Коваче.

— Нико чем-то напоминает мне Станислава Саламовича. В Европе особенно не любят говорить прямо, потихоньку как-то доносят. Если что-то плохо, тебе не скажут, что плохо: «Вот тут надо бы получше». А Ковач — прямой. На моей позиции играл молодой француз Диоп, талантливый. Когда я восстановился, стал играть на его позиции. На какую-то игру Ковач поставил Диопа, а тот обиделся, что до этого не играл, — где-то недобегал. Нико это заметил и при всей команде сказал: «Каждый видел твое «желание» играть. Половину сезона отыграл, только начали хвалить, а ты после неудач сразу обижаешься? Еще раз такое настроение увижу — тебя не будет в команде».



Со мной у Ковача такого не было. Но по ходу матчей выкрикивает, говорит что-то жесткое: «Wake up!» — «Просыпайся!» Не очень-то приятно слышать, тем более без фанатов. Иногда Нико даже собирает команду потом и приносит извинения: «Не все было уместно. Поймите мои эмоции». Никто не обижался.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь