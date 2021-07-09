Главный тренер сборной Дании с трудом сдержал слезы на пресс-конференции после возвращения с Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн с трудом сдержал эмоции во время пресс-конференции после возвращения команды на родину после выступления на Евро-2020.

«Здорово снова видеть вас всех вживую, а не онлайн. Мы хотим поблагодарить вас. То, через что мы прошли, было очень сильно. Вот, опять сейчас расплачусь... У нас было две цели на Евро. Первая — мы хотели победить на турнире, и были к этому очень близки, печально, что мы вылетели. Вторая — мы хотели вдохновить и объединить Данию. У нас это получилось, мы постараемся продолжить делать это. Мы благодарим всех за поддержку, без этого мы бы не смогли вернуться в борьбу после двух поражений на старте», — сказал Юльманн в эфире TV3.

После своей речи Юльманн и все футболисты сборной Дании устроили аплодисменты в знак благодарности болельщикам национальной команды.

На Евро-2020 сборная Дании дошла до полуфинала, где уступила Англии (1:2 доп.вр.).