Спортивная журналистка и блогер из Чехии Шарка Пекова предположила, что форвард сборной Англии Рахим Стерлинг мог бы получить «Оскар» за свое падение в штрафной площади сборной Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы (2:1). Нападающий заработал пенальти в конце первого дополнительного тайма игры на «Уэмбли» в Лондоне в среду, 7 июля. При этом многие болельщики и эксперты сочли падение игрока симуляцией, а решение судей о назначении пенальти — ошибкой.

— Пенальти не должны были назначать. Во-первых, на поле в это время было два мяча, а, во-вторых, Стерлинг мог бы выиграть «Оскар» за свое падение, — считает Пекова.

— Стерлинг — плохой парень?

— Нет, он вовсе не плохой. Стерлинг просто использовал ситуацию. Многие игроки сделали бы то же самое на его месте. Этот пенальти — вина главного арбитра и ВАР.

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В полуфинале с Данией с помощью 11-метрового удара англичане провели победный гол. Вратарь Каспер Шмейхель отразил пенальти Харри Кейна, но форвард добил мяч в ворота — 2:1.

В финале Евро-2020 сборная Англии сыграет с Италией. Матч пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.