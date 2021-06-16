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Генеральный директор «Зенита» Медведев рассказал о состоянии Мостового, который пропускает Евро из-за ковида

15:42
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового, который пропускает Евро-2020 из-за коронавируса.

«Здоровье Мостового? Он на самоизоляции. До матча ничего говорить не буду», — сказал Медведев.

Мостовой был выведен из заявки сборной России на Евро-2020 11 июня из-за неблагоприятного результата теста на коронавирус. Его заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

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