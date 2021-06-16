Михаил Боярский: «Сегодняшние решения Черчесова определят его судьбу»
15:30
Народный артист России Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.
«Думаю, решние поставить в ворота Сафонова — правильное. Матвей сильнее Шунина. У вратарей сегодня большая ответственность. И еще хочу добавить : сегодняшние решения Черчесова определят его судьбу!» — сказал Боярский «СЭ»
12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).
Перед сегодняшней игрой Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.
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Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Победой России с перевесом в один-два мяча
39.1%
Крупной победой России
9.4%
Нулевой ничьей
12.8%
Результативной ничьей
11.8%
Победой Финляндии с перевесом в один-два мяча
22.4%
Крупной победой Финляндии
4.6%
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