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Михаил Боярский: «Сегодняшние решения Черчесова определят его судьбу»

15:30
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Народный артист России Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Думаю, решние поставить в ворота Сафонова — правильное. Матвей сильнее Шунина. У вратарей сегодня большая ответственность. И еще хочу добавить : сегодняшние решения Черчесова определят его судьбу!» — сказал Боярский «СЭ»

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Перед сегодняшней игрой Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

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проголосовало: 6916
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Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Победой России с перевесом в один-два мяча
39.1%
Крупной победой России
9.4%
Нулевой ничьей
12.8%
Результативной ничьей
11.8%
Победой Финляндии с перевесом в один-два мяча
22.4%
Крупной победой Финляндии
4.6%
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Владислав Флегонтов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи