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Финляндия — Россия: прогноз Боярского на матч Евро-2020 по футболу 16 июня

18:00
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
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Народный артист России Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча групы B чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«У меня очень тревожные ожидания от второй игры России, — сказал Боярский «СЭ». У всех команд есть свой стиль. У Испании — ярко выраженная игра. У шведов — понятное лицо и яркая игра. У Украины — великолепная игра! Я до сих пор не знаю, как выглядит сборная России. У нас нет ни почерка, ни лица. Понятно, что их сейчас накачают, ибо в день России проиграли матч. Но мастерства не видно. Не понятно, во что играет команда!»

Боярский также выразил мнение, что у сборной России нет характера.

«Будет обеспечена всеобщая поддержка для нашей сборной. Но этого недостаточного, чтобы сложился характер команды. Характера у нашей сборной нет! Просто отсутствует напрочь. Положительных эмоций сейчас быть не может. Дай бог, чтобы выиграли. Хотя уверен, что финны еще покажут себя. Я буду рад, если победим. Но никаких оснований для ликования у меня нет», — добавил Боярский.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

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