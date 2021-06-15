Венгрия — Португалия: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе
17:54
Сборные Венгрии и Португалии сыграют в стартовом матче группы F в рамках чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команды.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайслер, Нодь, Шефер, Фиоло, Шоллои, А.Солои.
Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Бруну Фернандеш, Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жота.
Читайте также
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю