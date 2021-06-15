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Венгрия — Португалия: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

17:54
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Сборные Венгрии и Португалии сыграют в стартовом матче группы F в рамках чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команды.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайслер, Нодь, Шефер, Фиоло, Шоллои, А.Солои.

Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Бруну Фернандеш, Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жота.

Венгрия — Португалия

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Венгрия — Португалия: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

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Иван Шитик все материалы автора
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