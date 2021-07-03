Фан-зона на Дворцовой площади будет работать до конца Евро
Зона публичного просмотра матчей в Санкт-Петербурге, расположенная на Дворцовой площади, будет работать до окончания чемпионата Европы по футболу, сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Площадка для болельщиков на центральной площади Петербурга начала работу 2 июля, перед последним для города матчем Евро-2020 — четвертьфинальной встречей сборных Испании и Швейцарии. В этой зоне не проводятся дополнительные развлекательные мероприятия, как это организовано, к примеру, в Футбольной деревне на Конюшенной площади.
На Дворцовой площади поклонников футбола ждут в дни матчей по 11 июля, заполняемость зоны просмотра ограничена 3 тыс. человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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