Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024

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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру завершит карьеру в национальной команде после Евро-2024.

«Я завершу выступления за сборную после чемпионата Европы. Пора уступить место молодым», — приводит L'Equipe слова Жиру.

Оливье Жиру дебютировал в сборной Франции в 2011 году, он провел за команду 131 матч, забил 57 голов и сделал 16 результативных передач.

Вместе со сборной Жиру становился чемпионом мира и выигрывал Лигу наций.