Получивший тяжелую травму Спинаццола обратился к болельщикам после победы Италии над Бельгией
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола опубликовал новый пост в своем Instagram. 28-летний футболист пообещал подписчикам, что скоро вернется на поле после восстановления от травмы.
2 июля Спинаццола получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).
«К сожалению, мы все знаем о том, что произошло вчера, но наша мечта продолжает жить. Для этой замечательной команды нет ничего невозможного. Скоро вернусь на поле, я в этом уверен!» — написал футболист в Instagram.
В полуфинале сборная Италии сыграет против Испании 6 июля, начало — в 22:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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