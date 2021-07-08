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Daily Express: гол Дании в ворота Англии был забит не по правилам

11:15
Сборная Англии пропускает после удара Миккеля Дамсгора со штрафного. Фото AFP
Сборная Англии пропускает после удара Миккеля Дамсгора со штрафного. Фото AFP
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Британское издание Daily Express утверждает, что полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол в ворота Англии не по правилам.

По мнению издания, главный арбитр встречи Дэнни Маккелли допустил ошибку, назначив штрафной в ворота англичан на 30-й минуте, с которого был забит гол. Отмечается, что стенка с датскими игроками приблизилась к стенке с английскими футболистами и загородила обзор вратарю Джордану Пикфорду, нарушив правила.

Сборная Англии обыграла Данию со счетом 2:1 в дополнительное время. Победный гол был забит англичанами с пенальти, назначение которого также вызвало споры.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1459805/England-Denmark-goal-UEFA-FIFA-Euro-2020

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля