Daily Express: гол Дании в ворота Англии был забит не по правилам
11:15
Британское издание Daily Express утверждает, что полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол в ворота Англии не по правилам.
По мнению издания, главный арбитр встречи Дэнни Маккелли допустил ошибку, назначив штрафной в ворота англичан на 30-й минуте, с которого был забит гол. Отмечается, что стенка с датскими игроками приблизилась к стенке с английскими футболистами и загородила обзор вратарю Джордану Пикфорду, нарушив правила.
Сборная Англии обыграла Данию со счетом 2:1 в дополнительное время. Победный гол был забит англичанами с пенальти, назначение которого также вызвало споры.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1459805/England-Denmark-goal-UEFA-FIFA-Euro-2020
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