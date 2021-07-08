Кейн: «От финала с Италией получим наслаждение»

Капитан сборной Англии Харри Кейн после победы над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020 поделился ожиданиями от финальной игры против Италии.

«Это будет невероятное событие. Очень горд выводить ребят на любую игру, а не только в исторический для сборной финал, — цитирует Кейна Sky Sports. — По мере приближения матча будут возрастать напряжение и нервозность. Это будет особенный день. Будет победитель и проигравший. Нужно оказаться на стороне победителя. Хотим, чтобы для всех этот день стал особенным. Будет сложно выдать все в один момент, но мы точно получим наслаждение.

Если честно, сложно выразить словами произошедшее. Но как футболист, как профессионал я думаю уже только о следующем матче. Иногда очень сложно все ставить на кон. Мы знаем, что еще ничего не выиграли, но надо насладиться и сегодняшним вечером. Конечно, внутри постоянная мысль о следующем матче, поэтому пока нельзя почивать на лаврах. Одно скажу: я невероятно счастлив быть капитаном этой команды».

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».