Черышев был уверен, что он приедет в сборную России

Полузащитник сборной России Денис Черышев признался, что он был уверен, что получит вызов в национальную команду.

«Был уверен, что приеду, — сказал Черышев. — Хотел и готовился. Понятно, что не всегда получалось играть столько, сколько хотелось. Поменялся тренер, было меньше игрового времени. Чувствую себя хорошо, хочу расти и прогрессировать».

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)