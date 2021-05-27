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Черышев был уверен, что он приедет в сборную России

19:36
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Полузащитник сборной России Денис Черышев признался, что он был уверен, что получит вызов в национальную команду.

«Был уверен, что приеду, — сказал Черышев. — Хотел и готовился. Понятно, что не всегда получалось играть столько, сколько хотелось. Поменялся тренер, было меньше игрового времени. Чувствую себя хорошо, хочу расти и прогрессировать».

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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