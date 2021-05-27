Черчесов рассказал о состоянии Черышева, Головина и Миранчука

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии находятся Денис Черышев, Александр Головин и Алексей Миранчук.

«Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние. Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно», — сказал Черчесов.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)