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Черчесов рассказал о состоянии Черышева, Головина и Миранчука

19:29
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии находятся Денис Черышев, Александр Головин и Алексей Миранчук.

«Черышев играл меньше. Головин и Миранчук больше. Мы изучили их состояние. Первые день-два мне никто не нравится. Они приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день, они уже влились в работу. Черышев работал дополнительно», — сказал Черчесов.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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