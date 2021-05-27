Станислав Черчесов: «Один игрок выпал, два еще есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о молодых игроках в национальной команде и потере 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее Черчесов сказал, что Захарян, скорее всего, не вернется в сборную перед чемпионатом Европы-2020.

— Уже неделю работаем вместе, — подчеркнул Черчесов. — Они раскрываются, команда проводит времени больше друг с другом. Условный Джикия имеет общие интересы с Дивеевым, например. Пятый год мы уже тут. Игрока молодого, которого только вызываешь, надо правильно выпустить, чтобы он себя проявил.

— Захарян не приедет, кто вместо него?

— Мы думаем, когда возникают вопросы. Изначально на три игрока больше у нас, чем нужно. Один выпал, два еще есть. Позиции дублируются. Была бы другая — вызвали бы кого-то. Нам надо определиться к первому числу. Неприятная ситуация. Игрок должен чувствовать, что мы его ждем.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)