Черчесов рассказал, когда состоялся его последний разговор с Акинфеевым о возвращении в сборную
17:35
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда состоялся его последний разговор с Игорем Акинфеевым о возвращении голкипера в сборную России. Вратарь ЦСКА объявил об уходе из национальной команды после чемпионата мира 2018 года.
— Мы 9 мая созвонились, — рассказал Черчесов журналистам. — На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Мы нормально с ним поговорили, у нас с ним никогда не было шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.
(Олег Кошелев)
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