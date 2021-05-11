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Черчесов рассказал, когда состоялся его последний разговор с Акинфеевым о возвращении в сборную

17:35
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев (спиной). Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев (спиной). Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда состоялся его последний разговор с Игорем Акинфеевым о возвращении голкипера в сборную России. Вратарь ЦСКА объявил об уходе из национальной команды после чемпионата мира 2018 года.

— Мы 9 мая созвонились, — рассказал Черчесов журналистам. — На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Мы нормально с ним поговорили, у нас с ним никогда не было шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.

(Олег Кошелев)

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