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Черчесов ответил на вопрос о целях и задачах сборной России на чемпионате Европы

17:40
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о целях и задачах команды на предстоящем чемпионате Европы.

— Какова цель сборной России на чемпионате Европы?

— Сегодня мы одну из задач решили — объявили расширенный состав. Теперь сборы, контрольные матчи и так далее по списку. Естественно, мы знаем соперников и их силу. Наша задача — максимально подготовиться. Первый барьер — это группа, и в этом барьере есть подбарьеры — Бельгия, Финляндия и Дания. Вот так философски я отвечу.

— Вы говорили, что хочется выиграть Кубок Европы.

— Я так говорил?

— Смысл был такой: конечно, мы хотим победить, как и любая другая команда.

— Я и перед чемпионатом мира так говорил. Я и сейчас могу так сказать. Мы и тогда не были фаворитами, и сейчас мы не фавориты.

(Олег Кошелев)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры