Черчесов ответил на вопрос о целях и задачах сборной России на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о целях и задачах команды на предстоящем чемпионате Европы.

— Какова цель сборной России на чемпионате Европы?

— Сегодня мы одну из задач решили — объявили расширенный состав. Теперь сборы, контрольные матчи и так далее по списку. Естественно, мы знаем соперников и их силу. Наша задача — максимально подготовиться. Первый барьер — это группа, и в этом барьере есть подбарьеры — Бельгия, Финляндия и Дания. Вот так философски я отвечу.

— Вы говорили, что хочется выиграть Кубок Европы.

— Я так говорил?

— Смысл был такой: конечно, мы хотим победить, как и любая другая команда.

— Я и перед чемпионатом мира так говорил. Я и сейчас могу так сказать. Мы и тогда не были фаворитами, и сейчас мы не фавориты.

(Олег Кошелев)