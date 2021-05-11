Черчесов рассказал, почему в сборной России на Евро не будет Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме не был включен в состав сборной России на чемпионат Европы.

— Гильерме у нас был последнее время в сборной, он играл недостаточно удачно, — сказал Черчесов журналистам. — Рестарт сезона ему удался, но решающий матч с «Зенитом» он провел недостаточно удачно. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата.

— Если бы не 1:6 в Питере, Гильерме был бы в составе?

— Не факт. Мы смотрим общую картину.

(Олег Кошелев)