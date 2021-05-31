Черчесов подарил польскому переводчику футболку сборной России
20:44
На пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Польши главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарил польскому переводчику футболку национальной команды.
Переводчик Адам Миешсковский переводил Черчесова на пресс-конференции перед матчем. Он вместе работали в «Легии».
Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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