Черчесов подарил польскому переводчику футболку сборной России

На пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Польши главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарил польскому переводчику футболку национальной команды.

Переводчик Адам Миешсковский переводил Черчесова на пресс-конференции перед матчем. Он вместе работали в «Легии».

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)