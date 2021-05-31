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Черчесов подарил польскому переводчику футболку сборной России

20:44
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На пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Польши главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарил польскому переводчику футболку национальной команды.

Переводчик Адам Миешсковский переводил Черчесова на пресс-конференции перед матчем. Он вместе работали в «Легии».

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры