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Черчесов – о встрече с Польшей: «Перед любым турниром нужны контрольные матчи»

20:41
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о необходимости контрольных матчей перед чемпионатом Европы.

«Перед любым турниром нужны контрольные матчи. Мы не можем целенаправленно готовится к игре с Польшей, мы готовимся к Евро. Хотим протестировать завтра то, что мы готовили на сборе, чтобы понять, правильно ли мы двигаемся. Когда игрок под нагрузкой, можно увидеть его характер», - сказал Черчесов.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

 (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры