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Черчесов: «Хочу, чтобы мои игроки мне поверили, когда буду говорить речь перед матчем»

20:49
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пока не подготовил речь для игроков перед матчем с Польшей.

— Вы уже проговорили речь для своих игроков перед матчем?

— Пока не думал. Такие вещи нельзя подготовить заранее. Я не понимаю в каком буду настроении. Это должно само собой созреть, мне бы хотелось, чтобы мои игроки мне поверили, когда я буду говорить им такую речь. Лозунгами мы не живем.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры