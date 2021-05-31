Черчесов: «Хочу, чтобы мои игроки мне поверили, когда буду говорить речь перед матчем»
20:49
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пока не подготовил речь для игроков перед матчем с Польшей.
— Вы уже проговорили речь для своих игроков перед матчем?
— Пока не думал. Такие вещи нельзя подготовить заранее. Я не понимаю в каком буду настроении. Это должно само собой созреть, мне бы хотелось, чтобы мои игроки мне поверили, когда я буду говорить им такую речь. Лозунгами мы не живем.
Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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