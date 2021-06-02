Черчесов объяснил, почему исключил из заявки на Евро Лунева, Самошникова и Евгеньева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не включать в финальную заявку на Евро-2020 вратаря Андрея Лунева, а также защитников Илью Самошникова и Романа Евгеньева.

«Что касается игроков, которые на сегодняшний день — подчеркиваю, на сегодняшний день — не в заявке: по той или иной причине, кто как тренировался, кто как себя проявил в коллективе. Понятно, вопрос, наверное, по Луневу, потому что это опытный тренер, который провел у нас уже несколько турниров, но этот сезон Шунин провел ровнее, Дюпин провел год вообще на топовом уровне, а Сафонов — вратарь, которого мы рассматриваем на перспективу. В этот раз он пробыл с нами долгое время, видно, что уже обживается и проявляет свои лучшие качества. Неслучайно мы ему дали сыграть несколько минут с Польшей.

Если говорить о Евгеньеве и Самошникове — вопрос решился сам по себе. На предпоследней тренировке Самошников потянул заднюю поверхность бедра. Мы сделали ему МРТ в Польше, он выпал минимум на 7 дней, поэтому мы его не включили. Что касается Евгеньева — хорошо работал, отдавался полностью, но пока есть вопросы, которые, надеюсь, мы решим, и он будет в сборной", — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов.

Помимо Лунева, Самошникова и Евгеньева в заявку на турнир не попал полузащитник Арсен Захарян, который пропустил сборы национальной команды в Австрии из-за ангины.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Заявка сборной России на чемпионат Европы