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В сборной России на Евро-2020 шесть игроков «Зенита» и трое из «Спартака»

10:20
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб сборной России назвал список игроков, которые примут участие в матчах чемпионат Европы по футболу. В заявку вошло 26 футболистов.

В список попали шесть игроков «Зенита» — Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

Также в состав вошли четыре игрока из ЦСКА — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Максим Мухин (перешел из «Локомотива») и Антон Заболотный (перешел из «Сочи»).

Из «Спартака» — трое: Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

Двумя футболистами в сборной представлены «Динамо» (Антон Шунин, Даниил Фомин), «Рубин» (Юрий Дюпин, Денис Макаров), «Краснодар» (Матвей Сафонов, Алексей Ионов) и «Локомотив» (Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов), одним — «Ахмат» (Андрей Семенов).

Четыре игрока выступают за иностранные клубы — «Антальяспор» (Федор Кудряшов), «Монако» (Александр Головин), «Аталанту» (Алексей Миранчук) и «Валенсию» (Денис Черышев).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры