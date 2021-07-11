Болельщики пытались прорваться на «Уэмбли» перед финалом Евро
Группа фанатов пыталась прорваться сквозь ограждения, чтобы попасть на стадион «Уэмбли», где пройдет финал чемпионата Европы, в котором сыграют команды Англии и Италии, сообщает Mirror.
За несколько часов до стартового свистка вокруг стадиона собралась большая толпа. Большинство фанатов вели себя мирно, но несколько человек пытались сломать ограждения и пролезть на территорию арены.
На данный момент порядок был восстановлен, а несколько нарушителей были отправлены в полицейский участок.
Матч Италия — Англия начнется в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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