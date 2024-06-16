Барелла: «Во втором тайме матча с Албанией мне было физически сложно»

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал победу над Албанией (2:1) в 1-м туре группового турнира Евро-2024. Он забил победный гол команды.

«Я рад победе и своему голу, но думаю, что мы должны были забить больше голов. Я счастлив, потому что помог команде выиграть. Во втором тайме мне было физически сложно, так как я не мог регулярно тренироваться в последнюю неделю из-за травмы, поэтому я был немного уставшим. Пропустив гол на первой минуте, мы усложнили себе ситуацию, но сразу же хорошо отреагировали и создавали момент за моментом», — приводит слова Бареллы сайт УЕФА.

Италия в следующем матче группового турнира Евро-2024 сыграет с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.