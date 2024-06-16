Мората рассказал о полученной в матче с Хорватией травме

Нападающий сборной Испании Альваро Мората уверен, что сможет принять участие во втором матче Евро-2024. В первой игре против Хорватии (3:0) футболист получил повреждение и был заменен на 67-й минуте.

«Я получил ушиб перед тем, как замениться во втором тайме. Когда сталкиваешься с таким, то лучше быть осторожным, и я надеюсь, что к матчу с Италией все будет в порядке», — приводит слова Мораты Sportsmole.

Сборная Испании (3 очка) возглавляет группу B. На второй строчке с таким же количеством очков находится Италия, на третьей — Албания (0 очков), на четвертой — Хорватия (0 очков).