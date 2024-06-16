Кьеза стал лучшим игроком матча между Италией и Албанией

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча против Албании (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

26-летний итальянец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

Италия (3 очка) занимает второе место в группе B. Албания (0) идет третьей. В предыдущем матче квартета Испания разгромила Хорватию (3:0).

В следующем туре Албания сыграет с Хорватией, игра пройдет 19 июня. Италия на следующий день встретится с Испанией.