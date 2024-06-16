Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:56

Спаллетти: «Барелла в матче с Албанией был великолепен»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, зависит ли команда от полузащитника Николо Бареллы. 15 июня итальянцы победили сборную Албании (2:1) в матче Евро-2024, Барелла забил победный гол.

«Сборная должна уметь обходиться без кого-либо, ведь в ней 26 сильных футболистов. Мне не нравится эта идея, что команда зависит от одного человека... Барелла в матче был великолепен. Он сделал именно то, что мы от него хотели», — приводит слова Спалетти Football Italia.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.

Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в&nbsp;ворота сборной Албании. Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

Николо Барелла
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
0
Читайте также
Загитова выступила на премии «Муз-ТВ» вместе с Люсей Чеботиной
Названы главные звезды Евро-2024
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Эмре Джан — о голе в матче с Шотландией: «Безумие! Всего пару дней назад я отдыхал на пляже»
Эриксен — о своем возвращении на Евро: «Прошло три года, и за это время многое изменилось»
Барелла: «Во втором тайме матча с Албанией мне было физически сложно»
Главный тренер сборной Албании Силвиньо: «Я разочарован поражением от Италии»
«Станет ли Ямаль мировой звездой? Фати тоже называли вторым Месси». Взгляд на победу Испании
В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий: «Дальше немцам будет сложнее, они все растратили в игре с шотландцами»

Эриксен — о своем возвращении на Евро: «Прошло три года, и за это время многое изменилось»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости