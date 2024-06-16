Спаллетти: «Барелла в матче с Албанией был великолепен»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, зависит ли команда от полузащитника Николо Бареллы. 15 июня итальянцы победили сборную Албании (2:1) в матче Евро-2024, Барелла забил победный гол.

«Сборная должна уметь обходиться без кого-либо, ведь в ней 26 сильных футболистов. Мне не нравится эта идея, что команда зависит от одного человека... Барелла в матче был великолепен. Он сделал именно то, что мы от него хотели», — приводит слова Спалетти Football Italia.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.