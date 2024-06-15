Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня
Второй день Евро-2024.
В субботу, 15 июня на чемпионате Европы-2024 пройдут три матча.
В группе A сборная Венгрии сыграет против Швейцарии. В группе B состоятся встречи Испания — Хорватия и Италия — Албания.
Группа A
Группа B
Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В пятницу, 14 июня в матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).
Евро-2024: расписание матчей групповой стадии и турнирные таблицы
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