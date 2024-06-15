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Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP
Второй день Евро-2024.

В субботу, 15 июня на чемпионате Европы-2024 пройдут три матча.

В группе A сборная Венгрии сыграет против Швейцарии. В группе B состоятся встречи Испания — Хорватия и Италия — Албания.

Группа A

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Группа B

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Хорватия
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В пятницу, 14 июня в матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).

Евро-2024: расписание матчей групповой стадии и турнирные таблицы

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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