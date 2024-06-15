Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня

Второй день Евро-2024.

В субботу, 15 июня на чемпионате Европы-2024 пройдут три матча.

В группе A сборная Венгрии сыграет против Швейцарии. В группе B состоятся встречи Испания — Хорватия и Италия — Албания.

Группа A

Группа B

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В пятницу, 14 июня в матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).

Евро-2024: расписание матчей групповой стадии и турнирные таблицы