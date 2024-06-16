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Сегодня, 01:08

В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы

Кирилл Бурдаков
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Сборная Италии, выигравшая три года назад чемпионат Европы, в первом матче нового турнира победила албанцев со счетом 2:1.

Ранее защиту титула успешно начинали СССР, ФРГ, Нидерланды, Франция, Испания и Португалия. Причем немцам и французам, как и итальянцам, пришлось переламывать ход матча. Сборная ФРГ в 1976 году отыгралась со счета 0:2 и дожала хозяев в дополнительное время, а сборная Франции в 2004-м умудрилась одолеть англичан, уступая к 90-й минуте.

Для итальянцев волевой успех оказался вторым в истории Евро. Правда, трех очков во встрече с болгарами не хватило в 2004 году, что выйти в четвертьфинал.

Все стартовые матчи действующих чемпионов Европы

Год

Действующий чемпион

Город

Стадия

Соперник

Счет

17.06.1964

СССР

Барселона

1/2 финала

Дания

3:0

17.06.1976

ФРГ

Белград

1/2 финала

Югославия

4:2 (д.в.)

11.06.1980

Чехословакия

Рим

Гр.турнир

ФРГ

0:1

14.06.1984

ФРГ

Страсбур

Гр.турнир

Португалия

0:0

12.06.1992

Нидерланды

Гетеборг

Гр.турнир

Шотландия

1:0

09.06.1996

Дания

Шеффилд

Гр.турнир

Португалия

1:1

12.06.2000

Германия

Льеж

Гр.турнир

Румыния

1:1

08.06.2004

Франция

Лиссабон

Гр.турнир

Англия

2:1

10.06.2008

Греция

Зальцбург

Гр.турнир

Швеция

0:2

10.06.2012

Испания

Гданьск

Гр.турнир

Италия

1:1

13.06.2016

Испания

Тулуза

Гр.турнир

Чехия

1:0

15.06.2021

Португалия

Будапешт

Гр.турнир

Венгрия

3:0

15.06.2024

Италия

Дортмунд

Гр.турнир

Албания

2:1

Чемпионы Европы-1964 (Испания), -1968 (Италия) и -1984 (Франция) не смогли отобраться на следующий турнир.

Футбол
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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