В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы

Сборная Италии, выигравшая три года назад чемпионат Европы, в первом матче нового турнира победила албанцев со счетом 2:1.

Ранее защиту титула успешно начинали СССР, ФРГ, Нидерланды, Франция, Испания и Португалия. Причем немцам и французам, как и итальянцам, пришлось переламывать ход матча. Сборная ФРГ в 1976 году отыгралась со счета 0:2 и дожала хозяев в дополнительное время, а сборная Франции в 2004-м умудрилась одолеть англичан, уступая к 90-й минуте.

Для итальянцев волевой успех оказался вторым в истории Евро. Правда, трех очков во встрече с болгарами не хватило в 2004 году, что выйти в четвертьфинал.

Все стартовые матчи действующих чемпионов Европы

Год Действующий чемпион Город Стадия Соперник Счет 17.06.1964 СССР Барселона 1/2 финала Дания 3:0 17.06.1976 ФРГ Белград 1/2 финала Югославия 4:2 (д.в.) 11.06.1980 Чехословакия Рим Гр.турнир ФРГ 0:1 14.06.1984 ФРГ Страсбур Гр.турнир Португалия 0:0 12.06.1992 Нидерланды Гетеборг Гр.турнир Шотландия 1:0 09.06.1996 Дания Шеффилд Гр.турнир Португалия 1:1 12.06.2000 Германия Льеж Гр.турнир Румыния 1:1 08.06.2004 Франция Лиссабон Гр.турнир Англия 2:1 10.06.2008 Греция Зальцбург Гр.турнир Швеция 0:2 10.06.2012 Испания Гданьск Гр.турнир Италия 1:1 13.06.2016 Испания Тулуза Гр.турнир Чехия 1:0 15.06.2021 Португалия Будапешт Гр.турнир Венгрия 3:0 15.06.2024 Италия Дортмунд Гр.турнир Албания 2:1

Чемпионы Европы-1964 (Испания), -1968 (Италия) и -1984 (Франция) не смогли отобраться на следующий турнир.