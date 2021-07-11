Сегодня, 11 июля, сборная Италии сыграет против Англии в финале чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22.00 по московскому времени.

В официальных матчах англичане не обыгрывали Италию с 1977 года. Тогда, на групповом турнире ЧМ-1978, Англия победила соперника со счетом 2:0.

На стадии полуфиналов Евро-2020 Италия победила команду Испании со счетом 1:1 и 4:2 в серии пенальти. Англичане были сильнее Дании 2:1 в дополнительное время.

За матчем Италия — Англия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».