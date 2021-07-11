Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Сегодня, 11 июля, сборная Италии сыграет против Англии в финале чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22.00 по московскому времени.
В официальных матчах англичане не обыгрывали Италию с 1977 года. Тогда, на групповом турнире ЧМ-1978, Англия победила соперника со счетом 2:0.
На стадии полуфиналов Евро-2020 Италия победила команду Испании со счетом 1:1 и 4:2 в серии пенальти. Англичане были сильнее Дании 2:1 в дополнительное время.
За матчем Италия — Англия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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