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Непомнящий: «Дальше немцам будет сложнее, они все растратили в игре с шотландцами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о крупной победе Германии над Шотландией (5:1) в матче группового турнира Евро-2024.

«С одной стороны Германия и была фаворитом, а с другой — с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но, тем не менее, мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

19 июня Германия сыграет со сборной Венгрии. В группе А после первого тура по три очка набрали немецкая команда и Швейцария, у Венгрии и Шотландии — 0 баллов.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Непомнящий
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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