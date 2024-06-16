Непомнящий: «Дальше немцам будет сложнее, они все растратили в игре с шотландцами»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о крупной победе Германии над Шотландией (5:1) в матче группового турнира Евро-2024.

«С одной стороны Германия и была фаворитом, а с другой — с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но, тем не менее, мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

19 июня Германия сыграет со сборной Венгрии. В группе А после первого тура по три очка набрали немецкая команда и Швейцария, у Венгрии и Шотландии — 0 баллов.