Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании
Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый гол в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 против Хорватии (3:0). Тем самым, Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании, оставив позади Давида Сильву.
Уже в ближайшее время 31-летний форвард должен достать Фернандо Торреса, а вот следующие цели достаточно далеко — до Рауля восемь голов, до Давида Вильи — 21.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Давид Вилья
|
2005-2017
|
98
|
59
|
0,60
|
Рауль
|
1996-2006
|
102
|
44
|
0,43
|
Фернандо Торрес
|
2003-2014
|
110
|
38
|
0,35
|
Альваро Мората
|
2014-н.в.
|
74
|
36
|
0,49
|
Давид Сильва
|
2006-2018
|
125
|
35
|
0,28
|
Фернандо Йерро
|
1989-2002
|
89
|
29
|
0,33
|
Фернандо Морьентес
|
1998-2007
|
47
|
27
|
0,57
|
Эмилио Бутрагеньо
|
1984-1992
|
69
|
26
|
0,38
|
Альфредо Ди Стефано
|
1957-1961
|
31
|
23
|
0,74
|
Серхио Рамос
|
2005-2021
|
180
|
23
|
0,13