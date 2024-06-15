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Мората сравнялся в списке лучших снайперов Евро с Ширером и Гризманном

Кирилл Бурдаков
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Альваро Мората.
Фото Global Look Press

Капитан сборной Испании Альваро Мората в матче против Хорватии (3:0) забил седьмой для себя гол на чемпионатах Европы. Форвард «Атлетико», по три раза отличавшийся в 2016 и 2021 годах, сравнялся в списке лучших снайперов турнира с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Больше за всю историю забили только Мишель Платини (девять мячей за один турнир!) и, естественно, Криштиану Роналду.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы

Игрок

Сборная

Чемпионаты Европы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5

25

14

Мишель Платини

Франция

1984 — 9

5

9

Алан Ширер

Англия

1996 -5, 2000 — 2

9

7

Антуан Гризманн

Франция

2016 — 6, 2020 — 1

11

7

Альваро Мората

Испания

2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1

11

7

Руд ван Нистелрой

Голландия

2004 — 4, 2008 — 2

8

6

Патрик Клайверт

Голландия

1996 — 1, 2000 — 5

9

6

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

10

6

Ромелу Лукаку

Бельгия

2016 — 2, 2021 — 4

10

6

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

11

6

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2

13

6

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

14

6

Альваро Мората
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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