Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:55

Спаллетти рассказал об ожиданиях от матча с Испанией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над Албанией (2:1) в 1-м туре группового турнира Евро-2024 поделился ожиданиями от матча с Испанией.

«Испания, вероятно, настроится иначе, чем Албания, и будет сильнее давить на нас. Нам нужно будет перемещать мяч быстрее, чем мы делали сегодня вечером. В матче с Испанией нам нужно будет лучше двигать мяч вперед», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Испания (3 очка) лидирует в группе B после первого тура. Италия (3) уступает по разнице мячей. Албания (0) идет третьей, а Хорватия (0) замыкает квартет.

В следующем туре Италия встретится с Испанией (20 июня), а Албания сыграет с Хорватией (19 июня).

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы
Кьеза: «Реакция игроков сборной Италии на быстрый гол Албании была отличной»
Спаллетти недоволен игрой сборной Италии в матче Евро-2024 против Албании
Матчи чемпионата Европы 16 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Кьеза стал лучшим игроком матча между Италией и Албанией
Барелла обошел Тотти в списке лучших бомбардиров сборной Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спаллетти недоволен игрой сборной Италии в матче Евро-2024 против Албании

Кьеза: «Реакция игроков сборной Италии на быстрый гол Албании была отличной»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости