Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой, которую поцеловал после матча

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался, что встречается с журналисткой Владой Седан, которую он поцеловал после разгромной победы в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 над Сербией​ (5:0), сообщает Tribuna.com.

Зинченко поцеловал девушку в щеку на послематчевом интервью. Эпизод попал в прямой эфир украинского телевидения.

– На протяжении двух дней мне присылают фотографии и видео с разных стран. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал ее в эфире – я не видел ее две недели и не удержался.

"Манчестер Сити" сразу сбросил вопрос в группу. Некоторые ребята знали об этом. В группе сборной Украины это уже тоже все обсуждалось, – приводит слова Зинченко Tribuna.com.

Зинченко поцеловал корреспондентку после победы над Сербией. Видео